Cartório Eleitoral terá novo plantão para regularização de título no fim de semana

O Cartório Eleitoral de Campo Mourão estará novamente de plantão neste fim de semana para regularização de títulos eleitorais, como revisão, alistamento e transferência. No sábado, dia 4, o atendimento será das 9h às 17h e, no domingo, 5, das 9h às 13h. O prazo final para regularização de títulos será 8 de maio.

A chefe em exercício do Cartório Eleitoral, Elaine Trevizan explica que serão atendidos também eleitores de Farol, Janiópolis e Luiziana, municípios que compõem a comarca de Campo Mourão. “Eleitores de Campo Mourão e desses três municípios da comarca, que precisam regularizar o título poderão procurar o cartório eleitoral nesse de semana. O plantão será realizado para facilitar o atendimento a quem trabalha durante a semana e para evitar maior aglomeração nos últimos dias do prazo, que termina em 8 de maio”, disse ela.

Elaine informa também que o expediente no Cartório Eleitoral foi estendido, das 9h às 18h. “É importante não deixar para última hora para evitar a espera na fila”, afirma.

Ao se dirigir ao cartório eleitoral, o cidadão deve levar documento oficial com foto; CPF e comprovante de residência, no nome do eleitor ou no nome dos pais se for menor ou morar com os pais.

Além de ficar de fora das eleições municipais, quem não regularizar o título também não consegue tirar passaporte, carteira de identidade, ingressar em universidade, nem renovar matrícula, nem assumir cargo por aprovação em concurso público.