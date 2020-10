Rapaz é morto a tiros, no centro de CM; na casa dele havia arma e drogas

O jovem Juliano César Matias Malizan, 23 anos, foi morto com vários tiros de pistola 9mm, em Campo Mourão. O crime ocorreu na tarde deste domingo, na rua Devete de Paula Xavier, quase esquina com a avenida Comendador Norberto Marcondes, no centro da cidade.

Segundo as informações, o jovem estava em frente a sua residência, quando dois homens em uma motocicleta vermelha chegaram e um deles atirou contra a vítima.

Ferido, Matias correu para o interior da casa, mas foi perseguido e baleado novamente, principalmente na região da cabeça. A vítima morreu no local,

A equipe do Samu foi acionada e constatou o óbito. A Polícia Militar e Civil também estiveram no local e no interior da casa foram apreendidos um revólver calibre 38, um simulacro, munições e cocaína. Tudo foi encaminhado para a delegacia. Já o corpo foi recolhido pelo IML.