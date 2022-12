PM e PRF prendem homem por contrabando e posse de arma de fogo em CM

Durante uma operação conjunta com a Polícia Federal, policiais da Rotam do 11º Batalhão de Polícia Militar prenderam, na tarde dessa quarta-feira (30), em uma residência localizada na rua Nelson Bitencourt do Prado, no Lar Paraná, um homem de 49 anos acusado de contrabando.

O local já era alvo de diversas denúncias de movimentação de cigarros contrabandeados. Quando o suspeito chegava no endereço, os policiais visualizaram diversas caixas de cigarros na parte externa da casa e realizaram a abordagem ao homem.

Ao ser questionado, ele admitiu que compra e vende cigarros de origem estrangeira. Os policiais apreenderam 20 caixas de várias marcas produzidas no Paraguai.

Ainda durante os procedimentos, o indivíduo revelou que havia uma arma de fogo na residência, sendo então apreendido pelos policiais um revólver calibre 38. A ocorrência foi encaminhada para a delegacia da Polícia Federal em Maringá.

Fonte: Comunicação Social 11º BPM