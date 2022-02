Pedreiro recebe moto de pagamento e não conclui obra

Um pedreiro foi denunciado por um morador de Campo Mourão após receber uma motocicleta como pagamento pelo serviço e abandonar a obra sem a conclusão.

A vítima acionou a Polícia Militar e relatou que havia contratado um pedreiro para fazer um serviço, e que combinou de dar uma motocicleta como forma de pagamento após o término.

No entanto, ele passou a motocicleta para o contratado antes do fim do trabalho, e este não mais retornou para concluir o serviço que havia iniciado. Os policiais realizaram buscas com o objetivo de localizar a motocicleta, porém não obtiveram êxito.