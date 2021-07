Oito presos fogem da cadeia de Campina da Lagoa

Uma fuga de presos foi registrada na madrugada deste domingo, na cadeia pública de Campina da Lagoa. De acordo com as informações, oito detentos escaparam por um túnel que abriram no chão da cadeia, saindo no pátio da delegacia.

A maioria dos fugitivos está ligado ao tráfico de drogas e se diziam ligados ao Primeiro Comando da Capital (PCC). A cadeia de Campina da Lagoa não conta com agentes de segurança e está em situação precária de conservação.

A Polícia Civil divulgou a identidade dos fugitivos: Edson dos Santos da Rosa, Francisco Vaz do Nascimento Neto, Givanildo Luiz Paulo Brito, José Mateus, Lourival Masiero (Pica Pau), Robson Bueno, Savio Junior Borges, e Odair de Oliveira.