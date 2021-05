Homem morre enquanto furtava milho na região

O corpo de um homem identificado pelas iniciais A. A. M., foi encontrado no meio de uma plantação de milho, entre os municípios de Barbosa Ferraz e Fênix. Ao lado do corpo, havia um saco com milho verde, sugerindo que o homem furtava o produto, quando acabou morrendo, supostamente vítima de um mal súbito.

Os policiais que foram ao local, acionados por pessoas que localizaram o corpo, encontraram do outro lado da estrada, um veículo Fiat Pálio, pertencente à vítima.

Segundo informações da Polícia Civil de Barbosa Ferraz, o corpo não apresentava sinais de violência, o que reforçou a hipótese de mal súbito. A Polícia Civil identificou a vítima como moradora da cidade de São Pedro do Ivaí. Ele estava desaparecido desde sexta-feira passada, quando teria saído de casa para ir a um mercado da cidade.

A família já havia registrado um boletim de ocorrência de seu desaparecimento. O Instituto Médico Legal de Campo Mourão (IML) foi acionado e recolheu o corpo para exame de necropsia.

Informações: Coluna do Rato