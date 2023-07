Homem é preso em C. Mourão com caminhonete furtada no Mato Grosso

Após uma longa perseguição iniciada na PR-317, em frente ao posto da Polícia Rodoviária Estadual, em Peabiru, um homem foi preso em Campo Mourão com uma caminhonete Nissan Frontier, furtada no Mato Grosso. A ocorrência foi registrada no inicio da noite desta terça-feira, 25.

Encaminhado para a delegacia, ele disse que havia sido contratado por R$ 5 mil para levar o veículo até a cidade de Foz o Iguaçu. A perseguição teve início quando ele passou pelo posto rodoviário e derrubou alguns cones, o que levantou suspeitas da equipe.

Na tentativa de abordagem, o motorista acelerou sentido a Campo Mourão, mas a Central do 11º Batalhão da Polícia Militar foi comunicada e montou cercos nas entradas da cidade. A caminhonete foi identificada, mas o motorista não acatou as ordens de parada e adentrou a cidade.

As viaturas mantiveram a perseguição e o condutor da caminhonete foi cercado e abordado na avenida Capitão Indio Bandeira, esquina com a rua Harrison José Borges, no centro da cidade.

Pelo chassi do veículo os policiais identificaram que a caminhonete era produto de furto e o homem foi encaminhado para a 16ª Subdivisão Policial.