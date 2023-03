Dois homens são presos em Araruna por porte ilegal de arma e embriaguez ao volante

Dois homens de 31 e 39 anos foram presos em uma ação da Polícia Militar na noite desse sábado, 4, na cidade de Araruna. A dupla estava em um Fiat Palio que foi abordado pela equipe na área central da cidade.

Com o passageiro, de 31 anos, os policiais apreenderam uma pistola calibre 9 mm carregada com 13 cartuchos. Ao ser questionado, o homem disse ser CAC, mas não apresentou nenhum documento no momento da ocorrência.

Com o motorista, de 39 anos, nenhum ilícito foi localizado, porém apresentava visíveis sinais de embriaguez. Ele se negou a realizar o teste do etilômetro.

A ação da PM teve início por volta das 22h20, após o condutor parar o veículo no meio da rua e atrapalhar o trânsito próximo a uma lanchonete. Ao perceber a viatura, o condutor saiu com o carro, mas foi abordado na sequência.

A dupla foi encaminhada à delegacia de Campo Mourão. Ambos foram autuados em flagrante. O motorista por embriaguez ao volante, enquanto que o passageiro por porte ilegal de arma de fogo. Cabe ressaltar que o veículo foi apreendido e encaminhado ao pátio do destacamento, pois apresentava débitos de licenciamento.

Fonte: Comunicação Social do 11° BPM