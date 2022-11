Arquiteta de Engenheiro Beltrão é detida acusada de furto em hipermercado de CM

Três moradoras de Engenheiro Beltrão, sendo mãe e duas filhas foram presas ontem em Campo Mourão, acusadas de furto de mercadorias no Hipermercado Muffato. Elas negam o crime.

Uma delas é arquiteta e seria prestadora de serviços para a Prefeitura de Engenheiro Beltrão. Seguranças do estabelecimento flagraram a ação por meio de câmeras de vigilância e detiveram as três mulheres. A Polícia Militar foi acionada e encontrou no carro usado por elas, um GM/Astra, diversos produtos, alguns deles sem o cupom fiscal.

Mãe e filhas foram encaminhadas para a delegacia. Conforme o blog Colunanews, o chefe da segurança do Muffato relatou para a polícia que as três mulheres entraram no mercado e o sistema de monitoramento flagrou uma delas furtando produtos e colocando em uma bolsa de mão.

As câmeras mostraram ainda que a suspeita dispensou o produto em seguida. Aos policiais a mulher apresentou o cupom fiscal referente aos produtos comprados e afirmou que as mercadorias sem nota foram adquiridas em outros comércios de Campo Mourão.

Apesar de apresentar nota de alguns produtos localizados no carro, o chefe da segurança afirmou aos militares que havia forte suspeita de outros produtos furtados, mas que devido a grande quantidade de mercadorias dentro do veículo não era possível afirmar quais seriam, já que nem todas tinham comprovantes fiscais do pagamento.

Na delegacia, durante conferência das mercadorias e dados no cupom fiscal, foi descoberto que vários dos produtos apreendidos não constavam no cupom fiscal. Os produtos supostamente pertenciam ao Hiper Muffato, segundo o segurança.

Um inquérito policial, com base no crime de furto foi instaurado e o caso segue sendo investigado, enquanto mãe e filhas permaneceram detidas, aguardando uma posição do promotor de plantão para determinar se o juiz arbitra fiança ou não.

Com informações: Colunanews