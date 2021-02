Ameaçado, homem atira e tem a arma apreendida na Usina Mourão

Um homem de 42 anos foi encaminhado para a delegacia de Campo Mourão no início da noite de sábado, após efetuar um disparo de pistola em uma chácara, na Usina Mourão. Segundo ele, o tiro foi disparado para o alto, após um vizinho atacá-lo com uma enxada.

Quando a equipe da Policia Militar chegou ao local, ele relatou que após discutir com seu vizinho, este invadido a sua propriedade e, com uma enxada, teria ido para cima dele.

Neste momento ele efetuou um disparo para o alto para inibir a ação. O acusado de invadir a propriedade relatou que está em processo de separação e que o homem acusado de disparar a arma fica “dando em cima” da mulher dele.

O acusado de efetuar o disparo apresentou aos policiais uma pistola Taurus calibre 380 com 15 munições e um carregador sobressalente, devidamente registrada, porém, ele foi encaminhado, juntamente com a arma de fogo para os procedimentos, haja vista que disparar arma de fogo em via pública, em local habitado e suas adjacências é um crime inafiançável de acordo com a legislação.