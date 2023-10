Campo Mourão, 76 anos: um breve relato de nosso percurso

Campo Mourão é uma cidade localizada no Centro-Oeste paranaense, com raízes que remontam ao século XVI, quando jesuítas espanhóis e bandeirantes paulistas desbravaram a região dos “Campos do Mourão”, por meio do Caminho de Peabiru. Inicialmente um local de descanso para tropeiros, a cidade viu seus primeiros pioneiros chegarem no início do século XIX.

Em 1947, Campo Mourão se emancipou política e economicamente, tornando-se um município independente. Ao longo dos anos, a cidade se desenvolveu e diversificou sua economia, com destaque para o agronegócio, indústria, comércio e prestação de serviços. O plantio de soja e milho, bem como a produção de carne de frango, desempenham um papel significativo na economia local.

Além disso, a cidade se destacou em educação, saúde e desenvolvimento urbano, sendo reconhecida como uma das cidades do interior mais desenvolvidas do Paraná. Possui uma ampla rede de ensino, instituições de ensino superior e iniciativas culturais de destaque. Campo Mourão também é conhecida por sua vocação esportiva, com diversas equipes e atletas de sucesso.

Na área da saúde, a cidade conta com hospitais, clínicas e serviços de qualidade, além de uma forte rede de assistência social para atender à comunidade. Em resumo, Campo Mourão é uma cidade que combina sua rica história com um presente dinâmico, promovendo o bem-estar e o desenvolvimento de seus habitantes.

PROGRAMAÇÃO FESTIVA

Nesta terça-feira (10), Campo Mourão celebra 76 anos de emancipação política, marcando mais um capítulo de sua jornada de desenvolvimento e crescimento. Um ato cívico em celebração à data será realizado, às 8h30, em frente à Prefeitura. O feriado municipal será no dia 16 de outubro, conforme estabelecido em lei.

Além da solenidade, uma extensa programação foi preparada para celebrar o aniversário da cidade. No Dia da Criança (12) serão realizadas atividades culturais e recreativas na Praça São José. No dia 13, a Orquestra Viola no Campo se apresenta no palco cultural montado na Praça, no dia 14 será a vez do Grupo Minuano. Também estão programados dois shows de artistas nacionais: César Menotti e Fabiano no dia 15, e a banda de rock IRA!, no dia 16.

O Festival de Teatro de Campo Mourão (FETACAM) também faz parte das comemorações e será realizado de 17 a 28 de outubro com Mostra Itinerante e Ações Formativas. No dia 21, um show aéreo será realizado no Aeroclube da cidade.

* Jornal GREEP´s