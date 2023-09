Segurança no Trânsito será debatido em audiência pública na Câmara de Campo Mourão

Na próxima segunda-feira (18), vereadores, representantes de órgãos públicos municipais, estaduais, federais, de clubes de serviços e a comunidade debatem, às 9h, em uma audiência pública no plenário do Legislativo de Campo Mourão, Segurança no Trânsito.

O debate vai envolver temas importantes que afetam o dia a dia de autoridades, motoristas e pedestres, como; acidentes, fiscalização eletrônica e adequação da sinalização. A proposta da audiência pública foi feita pelo vereador Marcio Berbet através de um requerimento aprovado por unanimidade dos parlamentares.

“O debate tem com objetivo promover políticas públicas no trânsito, bem como, elencar os pontos de atenção e melhoria no município, trazendo à luz há situação atual do trânsito em Campo Mourão”, comentou Berbet.

Segundo ele, o debate visa também atender pedidos da população que solicitaram intervenção do Legislativo no trânsito de Campo Mourão. “Eles pontuaram um aumento de acidentes, intervenção na fiscalização eletrônica, e pedidos de melhorias nas sinalizações das vias com placas e pintura. Visa também esclarecer a população as dificuldades e melhorias no trânsito e debater politicas públicas para o desenvolvimento de um trânsito mais inteligente”.

Para debater o tema com diversas ramificações envolvendo o trânsito foram convidados, o prefeito de Campo Mourão, o secretário municipal de Planejamento, a secretaria de Obras e Mobilidade Urbana (SEIMOB), o diretor da Diretran, o Conselho de Desenvolvimento Econômico (CODECAM) e Associação Comercial e Industrial (ACICAM), representantes da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, do Centro

Universitário Integrado, da Universidade Estadual do Paraná (Campus), do Núcleo Regional de Educação, do Ministério Público e da Policia Militar.