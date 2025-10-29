Rotary Club Campo Mourão prepara a 3ª Festa do Boi no Rolete

O Rotary Club de Campo Mourão promoverá no próximo dia 9 de novembro, a 3ª edição da festa do Boi no Rolete em que o boi é assado inteiro por cerca de 15h.

O almoço será servido no Seminário Diocesano São José de Campo Mourão, a partir das 11h30. Os convites estão à venda a R$ 90,00 cada um. Crianças de 6 a 12 anos pagam R$ 45,00.

No total serão 2 mil convites colocados à venda, e seis bois serão assados inteiros para a festa. Também haverá música ao vivo e show de prêmios. Cada cartela custa R$ 20,00 com dois carros no primeiro e segundo prêmios, além de dinheiro aos ganhadores do 3º e 4º prêmios.

A renda da festa será revertida para a Apae, CEDUS, Fazenda Esperança e ABTRF. Os convites estão à venda nas empresas: Batentes Mourão, Fiorella, Tintas Modelo, Advocacia Smith. O prato será preparado por uma equipe da cidade de Marechal Cândido Rondon onde o Boi no Rolete é o prato típico da cidade.

Também há convite à venda com os companheiros do Rotary Club de Campo Mourão e pelo site da Apae. O prato principal é acompanhado de arroz, salada, mandioca e farofa. Os participantes deverão levar pratos e talheres.