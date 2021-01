Pernil à Pururuca com sorteio de bolsas de estudo da Faculdade Integrado

Os pratos típicos regionais pelo sistema drive thru voltam a acontecer este ano em Campo Mourão. Sem trégua na pandemia da covid-19, foi o jeito encontrado pelo Buffet Mundial para promover as iguarias.

No próximo dia 7 de fevereiro, será preparado o Pernil à Pururuca, prato típico de Farol pelo sistema drive thru. A entrega dos combos será no Celebra Eventos, das 10h30 às 14h.

A novidade desta vez é que ao comprar o convite, a pessoa concorre a três bolsas de estudo da Faculdade Integrado (1 bolsa 100% e 2 bolsas 50%).

As bolsas serão para cursos de pós-graduação e graduação EaD. O combo para duas pessoas, custa R$ 40,00. O pedaço de pernil à pururuca vem acompanhado de arroz/salada/farofa e creme de milho. Os pontos de vendas são os seguintes: Pet Shop Mundo Animal (ao lado do Paraná Supermercado do Centro) e Club Rosa (ao lado da Livraria Estudantil). Também pode ser adquirido pelo WhatsApp: 9 9925-2268.