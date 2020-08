Morre Sérgio Miguel Spilka, o “Pako” pela covid-19

Campo Mourão perdeu mais um morador conhecido na cidade para a covid-19. A vítima é Sérgio Miguel Spilka, mais conhecido por “Pako”, 62 anos, e de família pioneira do município.

Ele faleceu nesta terça-feira, 25, no hospital Santa Casa, se tornando a 29ª morte em decorrência do Covid-19 em Campo Mourão.

De acordo com as Informações do hospital, Pako esteve internado após contrair o coronavírus, mas se recuperou da infecção. No entanto, ele acabou tendo complicações cardíacas e pulmonares em decorrência do Covid-19 e voltou a ser internado, não resistindo à doença.

Familiares e amigos lamentaram a morte de Pako nas redes sociais. O sepultamento acontece ainda hoje no Cemitério São Judas Tadeu apenas com a presença de familiares e sem velório.