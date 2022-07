Morre de infarto o conhecido “Carlinhos dos Eventos”

Morreu no início da noite desta terça-feira, 12, vítima de um infarto, em Campo Mourão, Carlinhos de Moraes, bastante conhecido pelos eventos que ajudava a promover na cidade,

Ele era natural de Peabiru, mas morava em Campo Mourão, onde trabalhava no Celebra Eventos. No fim de semana, esteve recebendo as pessoas que participaram do almoço Carneiro no Buraco, preparado pelo Buffet Mundial, no Recanto do Criador.

Carlinhos era muito popular em Campo Mourão e tinha contato com todos os membros da imprensa da cidade, aos quais solicitava a divulgação dos eventos.

Era muito amigo do empresário dono do Buffet Mundial, Marcio Cruz. Inclusive, ele ligou para Márcio pedindo ajuda quando começou a passar mal. “Uma tristeza imensa, um amigo que me ajudou muito. Ele ainda ligou pedindo ajuda, dizendo que não estava nada bem e que estava faltando ar, mas quando cheguei já não tinha mais o que fazer”, lamentou Márcio.