Missão Quarentena: Albergue Noturno São José do Patrocínio é beneficiado por gincana do Colégio Vila Militar Unicampo

Cobertores, roupas, alimentos, produtos de limpeza e de higiene pessoal arrecadados na gincana “Missão Quarentena”, promovida pelo Colégio Vila Militar (CVM) Unicampo de Campo Mourão, foram repassados nesta quinta-feira (20/08) ao Albergue Noturno São José do Patrocínio. A entrega foi feita pelo Subtenente Mauro Fernandes de Souza (diretor comandante do Estabelecimento de Ensino), acompanhado pelos alunos Guilherme Stipp, Maria Fernanda Yume e Maria Heloisa de Oliveira.

A gincana teve início no início de julho e movimenta todos os alunos do Colégio Vila Militar (CVM)/Unicampo com provas diárias on-line. No último sábado (15/08) aconteceu a prova de arrecadação de doações pelo sistema drive thru (em razão da pandemia de Covid-19). Mesmo com chuva, os pais dos estudantes foram à escola – localizada às margens da BR 369/saída para Cascavel – para fazer a entrega de doações de alimentos, roupas, material de limpeza e produtos de higiene pessoal.

As doações feitas no dia de hoje foram recebidas pelo Frei Amós, que agradeceu o repasse e destacou a importância das contribuições recebidas da comunidade. Justamente nesta quinta-feira, a Casa de Passagem retomou o atendimento, depois de uma semana fechada em razão do atendimento de pessoas com Covid-19.

A GINCANA

Para a realização da gincana “Missão Quarentena”, os alunos da Instituição foram divididos em três turmas: “Solidariedade”, “Responsabilidade e Compromisso” e “Alteridade”. O encerramento da gincana “Missão Quarentena” será marcada pela entrega da premiação por equipe e individual, além de honra ao mérito.

O Colégio Vila Militar (CVM) Unicampo, de Campo Mourão, começou a funcionar este ano. Foi o sexto implantado no Paraná e iniciou as atividades com 38 alunos matriculados. Para os alunos do Ensino Fundamental, as aulas são nos período matutino, e, no período vespertino acontecem às atividades do contra turno. Já o Ensino Médio tem aulas nos dois períodos. Atualmente, as aulas são on-line (remotas), ao vivo (inclusive com chamada e avaliações). A disciplina é um dos diferenciais do Colégio Vila Militar (CVM) Unicampo que tem em cada sala de aula, um aluno na condição de comandante de turma.