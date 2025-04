Juranda receberá a 70ª Rota da Fé no dia 18 de maio

No próximo dia 18 de maio será realizada, em Juranda, a 70ª edição da Rota da Fé, movimento inter-religioso caracterizado como uma romaria, com objetivo de visitar lugares sagrados, diferentes culturas, costumes locais, gastronomia das comunidades por onde passa e ter contato direto com a natureza.

As inscrições serão abertas nesta quarta-feira, 30. O valor é de R$ 95,00 para adulto e R$ 50,00 (12 a 17 anos), incluindo transporte, alimentação, água e frutas. Crianças e pessoas com deficiência e acompanhantes não pagam.

O evento é promovido pela Fundação São José de Ciências Humanas e Religiosas de Campo Mourão. A saída será da Catedral São José de Campo Mourão, ás 7h, com retorno às 18h.

Inscrições no Centro Catequético (44) 3525 1634; Paróquia São Pedro de Roncador (44) 3575 1215; e nas paróquias de Campo Mourão – Santuário Nossa Senhora Aparecida (44) 2525 2932; Sagrada Família (44) 3523 4673; Nossa Senhora do Caravágio (44) 3524 1022; Paroquia Nossa Senhora de Fátima (44) 99848 5203.