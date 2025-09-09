Homem em situação de rua é atacado por cães da raça Pitbull

Um homem em situação de rua ficou gravemente ferido após ser atacado por dois cães da raça Pitbull, no início da noite dessa segunda-feira (8), em Campo Mourão. O caso foi registrado no cruzamento da rua Eulália Carneiro com a rua João Castorino de Smoliak.



De acordo com as informações, o homem teria tentado entrar em uma residência, momento em que foi surpreendido pelos animais. Ao reagirem instintivamente para defender o território, os cães avançaram contra ele e o atacaram de forma brutal.

A vítima conseguiu sair até a rua, onde foi socorrida inicialmente por populares. Em seguida, equipes do SAMU prestaram atendimento e o encaminharam ao pronto-socorro, apresentando múltiplos ferimentos pelo corpo e o rosto praticamente desfigurado.

A Polícia Militar também esteve no local e registrou a ocorrência.