Homem é acusado de abusar sexualmente de cachorra em CM

Um homem de aproximadamente 60 anos foi acusado na tarde desta segunda-feira, de ter abusado sexualmente de uma cadela, que estava amarrada a uma corrente. O fato foi registrado em um estacionamento, na área central de Campo Mourão.

A Polícia Militar foi acionada por duas testemunhas. Elas relataram que após perceber que um homem havia se trancado em um depósito, levando consigo um banquinho e uma cachorra amarrada a uma corrente, elas foram até o local e ao abrirem a porta o animal saiu correndo.

Foi então que elas visualizaram o acusado com a calça e o cinto abertos. O homem, ao sair do local, teria dito às testemunhas que apenas estaria arrumando sua camisa. Além da polícia, elas acionaram a Associação dos Protetores de Animais Independentes (PAIS), que esteve no local e encaminhou o animal para atendimento veterinário, a fim de verificar as informações repassadas pelas testemunhas.

Perguntado ao acusado sobre o ocorrido, ele relatou que estaria alimentando o cão no interior do depósito e negou a versão das testemunhas. Disse também que a cadela pertencia ao proprietário do terreno. Diante do ocorrido todos os envolvidos foram devidamente orientados quanto aos procedimentos cabíveis pela PM.

A coordenadora da PAIS, Amanda Tonet disse que o suspeito foi flagrado com as calças abaixadas, no interior do depósito com a cachorra. “Ele negou ter abusado da cachorra. Exame veterinário também não constatou o estupro, mas não sabemos se ele tinha intenção de manter sexo oral com o animal, que além de tudo estava sendo mantido amarrado em uma corrente curta. Uma coisa é certa, ele tinha má intenção com a cachorra”, disse Amanda. Até que os fatos sejam devidamente esclarecidos, o animal vai permanecer sob os cuidados da associação.