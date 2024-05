CM deverá reunir cerca de 600 pessoas na Caminhada na Natureza

Pelo menos 600 pessoas deverão participar no próximo domingo, dia 5 de maio, da 10ª Caminhada Internacional na Natureza – Circuito Boicotó, em Campo Mourão. As inscrições permanecem abertas e podem ser feitas até no dia do evento.

A organização é do Instituto de Desenvolvimento Rural-Iapar-Emater, com apoio da prefeitura. O percurso possui trajeto de 13km, com atrativos religiosos, agroindústria, belas paisagens, cachoeira do Salto Boicotó, riachos e minas.

“É um roteiro muito bonito e apreciado pelos caminhantes, que participam de várias cidades da região. Também inclui o morro das lamentações, nome batizado pelos participantes pelo grau de dificuldade, mas é uma experiência que vale muito a pena”, diz o gerente regional do IDR-Paraná, Jairo Martins de Quadros.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas junto a Emater, ou pelo endereço eletrônico: ecobooking.info. Os agricultores sempre têm a oportunidade de servir um almoço ou café da manhã e ainda vender os produtos feitos por eles aos caminhantes.

Com isso, o café da manhã tem o custo de R$ 15,00 e o almoço, R$ 40,00, ambos opcionais (pagamento pode ser feito pelo PIX – CPF: 050.388.389-10 – Sueli Barrin Barros). Durante o percurso haverá quatro pontos de apoio com água e assistência à saúde.

O café será servido às 7h e a caminhada inicia às 8h, com retorno ás 12h para o almoço. Mais informações pelo telefone (44) 3525 1535.