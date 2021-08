Ciclista idoso sobre mal súbito e é socorrido pelo Siate e Samu

Um homem de 70 anos sofreu uma parada cardiorrespiratória enquanto pedalava uma bicicleta cargueira no centro de Campo Mourão, e foi socorrido por equipes do Siate e do Samu.

Ele passou mal e caiu na rua Francisco Ferreira Albuquerque, esquina com a avenida Irmãos Pereira, por volta das 15h50 desta quinta-feira. A equipe do Siate chegou primeiro e iniciou o trabalho de reanimação.

O Samu também chegou em seguida e após cerca de 20 minutos de massagem cardíaca, ele foi reanimado e encaminhado ao hospital Pronto Socorro para ser avaliado. O quadro de saúde do idoso é considerado grave.