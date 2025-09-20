Campo Mourão sedia Capítulo Extraordinário da Ordem do Caminho de Santiago

No dia 24 de setembro, Campo Mourão receberá o XXXVI Capítulo Extraordinário da Ordem do Caminho de Santiago, evento dedicado à apreciação, divulgação e promoção do Caminho. Na ocasião, a cidade também será sede do conclave da Ordem.

A programação contará com palestras temáticas ministradas por representantes espanhóis e brasileiros sobre o Caminho de Santiago, além da investidura de novas Damas e Cavaleiros da Ordem, reforçando o caráter internacional e histórico do encontro.

Para Ruben Orlando Moyano, da Diretoria de Turismo da Prefeitura de Campo Mourão, sediar o capítulo é motivo de orgulho: “Realizar um capítulo da Ordem do Caminho de Santiago é uma honra e ajuda a potencializar o Caminho Iniciático de Santiago de Compostela que nasce em Campo Mourão, além de atrair turistas estrangeiros para a nossa região”, destacou.

O evento também destaca a importância do Caminho Iniciático de Santiago de Compostela, sediado em Campo Mourão, o primeiro criado fora da Espanha. Com 105 quilômetros de extensão, dividido em cinco etapas, ele passa por Campo Mourão, Corumbataí do Sul, Barbosa Ferraz e Fênix, oferecendo aos peregrinos uma experiência que une espiritualidade, cultura, história e natureza.