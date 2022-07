Associados da Acicam têm bolsa de 30% no Integrado

A partir de agora, empresários ligados à Associação Comercial e Industrial de Campo Mourão (Acicam) e seus colaboradores têm bolsa de 30 por cento na mensalidade em cursos presenciais e a distância (EAD) oferecidos pelo Centro Universitário Integrado. O benefício se aplica a todos os cursos ofertados pela instituição (com exceção do curso de Medicina e pré-vestibular). Também se aplica à educação infantil e ao ensino fundamental e médio do Colégio Integrado.

A bolsa/desconto é válida para todo o período do curso, enquanto a empresa estiver associada a Acicam. Estes são os cursos de graduação presenciais ofertados pelo Integrado: Ciências Contábeis, Direito, Educação Física – Bacharelado, Enfermagem, Engenharia Civil, Engenharia de Produção, Farmácia, Fisioterapia, Medicina, Medicina Veterinária, Nutrição, Odontologia, Pedagogia, Psicologia, Tecnologia em Sistemas para Internet, Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Tecnologia em Estética e Cosmética, Tecnologia em Gestão Comercial, Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos, Tecnologia em Marketing, Tecnologia em Mídias Digitais, Tecnologia em Processos Gerenciais, Administração, Agronomia, Arquitetura e Urbanismo e Biomedicina.

Na modalidade EAD, a instituição disponibiliza 30 cursos: Administração, Ciência Biológicas, Ciências Contábeis, Educação Física, Engenharia Civil, Engenharia de Produção, História, Letras, Letras/Libras, Letras – 2ª Licenciatura, Pedagogia, Pedagogia – 2ª Licenciatura, Secretariado Executivo, Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Tecnologia em Design de Interiores, Tecnologia em Gestão Comercial, Tecnologia em Gestão Financeira, Tecnologia em Gestão Hospitalar, Tecnologia em Administração Pública, Tecnologia em Gestão da Produção Industrial, Tecnologia em Gestão de Cooperativas, Tecnologia em Gestão de Qualidade, Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos, Tecnologia em Gestão e Desenvolvimento do Agronegócio, Tecnologia em Gestão em Logística, Tecnologia em Marketing, Tecnologia em Mídias Digitais, Tecnologia em Processos Gerenciais, Tecnologia em Serviços Jurídicos e Tecnologia em Sistemas para Internet.

O Centro Universitário Integrado oferece ainda inúmeros cursos de pós-graduação. A nova parceria entre o Integrado e a Acicam foi firmada na última reunião mensal da entidade empresarial.