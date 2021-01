Agência do Trabalhador abre semana com 26 vagas de emprego

A Agência do Trabalhador de Campo Mourão está iniciando esta semana com a oferta de 26 vagas de emprego para a população mourãoense. As mesmas podem ser consultadas por meio de agendamento pela internet, no site www. justiça.pr.gov.br, ou direto na unidade, na Avenida Irmãos Pereira, 1451; também por meio do telefone 3201-2261. O atendimento é das 7h30 às 13 horas.

“Informamos que estas vagas são do início da manhã desta segunda-feira, mas que as mesmas podem ser alteradas durante o dia, face o encaminhamento para as vagas de emprego ou a oferta de novas vagas. As vagas podem mudar, durante um dia, de um dia para o outro, então, desta forma, é importante estar sempre acessando o site ou mantendo contato com a Agência do Trabalhador para a verificação das mesmas”, informa Gerson Maciel, da área de captação.

Vagas para esta Segunda-Feira:

– Açougueiro

– Ajudante de Pintor

– Banhista de Animais Domésticos

– Caixa de Supermercado

– Carpinteiro

– Chapa (Movimentador de Mercadorias)

– Coletor de Lixo Domiciliar

– Cortador de Roupas

– Editor de Web

– Eletricista de Manutenção Industrial

– Farmacêutico

– Instalador de Cortinas e Persianas, Portas Sanfonadas e Box

– Marceneiro

– Mecânico de Motor a Diesel

– Montador de Móveis de Madeira

– Oficial de Serviços Gerais na Manutenção de Edificações

– Operador de Máquinas Operatrizes

– Pedreiro (2 vagas)

– Servente de Obras (2 vagas)

– Torneiro CNC (Máquinas Comando Númerico Computadorizado)

– Tosador de Animais Domésticos

– Vendedor Interno

– Vendedor Porta a Porta

– Vendedor Pracista