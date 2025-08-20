Cabanas Delivery: referência em Delivery em Campo Mourão

Campo Mourão ganhou, nos últimos anos, um exemplo de empreendedorismo que inspira. Criado em 2017 por Michel dos Santos Moris, 31 anos, o Cabanas Delivery surgiu de forma simples, como um bar de espetinhos, e hoje se consolidou como um dos serviços de entrega mais completos da cidade.

O crescimento foi gradual. Após conquistar clientes com porções e lanches, a empresa enfrentou dificuldades ao introduzir pizzas no cardápio. O início foi desafiador e quase comprometeu o negócio. Contudo, a persistência fez a diferença: hoje, as pizzas se tornaram o carro-chefe da casa, acompanhadas de promoções semanais e combos variados.

Atualmente, o Cabanas conta com 28 colaboradores, entre motoboys e equipe de produção, o que garante agilidade nas entregas. Um diferencial criativo está nas embalagens infantis, que vêm com desenhos para colorir, transformando o pedido em uma experiência divertida para as famílias.

Com cardápio online no link https://meucabanas.grandchef.com.br/, a empresa segue investindo em qualidade, equipamentos modernos e promoções que atraem novos clientes a cada semana.

Segundo Michel, o maior desafio do negócio para os próximos anos será acompanhar o crescimento da demanda sem perder o padrão de qualidade e rapidez:

“Nossa missão é sempre melhorar processos e oferecer o melhor aos nossos clientes.”

Mais do que um restaurante, o Cabanas Delivery representa a força do trabalho e da resiliência no setor gastronômico de Campo Mourão.

📍 Endereço: R. Osório B. Pontes, 1641 – Cidade Nova – Campo Mourão

📞 Telefone: (44) 99949-9393

📧 E-mail: [email protected]

📲 Instagram: @cabanas.delivery

👍 Facebook: Cabanas Delivery

🌐 Cardápio Online: https://meucabanas.grandchef.com.br/