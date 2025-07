19ª Festa da Leitoa Mateira de Mamborê será realizada no dia 31 de agosto

A 19ª Festa da Leitoa Mateira, prato típico de Mamborê, será realizada no próximo dia 31 de agosto. A Prefeitura, em conjunto com a Comissão Organizadora e as entidades participantes, definiu no início desta semana a tabela de valores dos convites.

Para adultos, o valor é de R$ 100,00; crianças de 6 a 10 anos pagam a metade: R$ 50,00. O tradicional evento gastronômico do município será realizado no Parque de Exposições Governador José Richa, das 11h30 às 14h.

A programação inclui também show musical, cuja atração será anunciada nos próximos dias. Os pontos de venda e a data de início da comercialização dos convites serão informados em breve.

No total, serão comercializados 2 mil convites. Toda a renda líquida arrecadada será revertida para as entidades parceiras que participam ativamente da organização da festa: AAMEC; Pastoral da Criança; Rotary Club; ASAM; Aramam; APAE; Casa das Fraldas

A Leitoa Mateira é considerada um patrimônio gastronômico de Mamborê, famosa por seu tempero especial e pelo modo de preparo — desossada e assada em grandes fornos. O prato é preparado pelo mestre Jura Sachuk.

O bolinho de mandioca é um dos acompanhamentos indispensáveis no cardápio anual, atraindo visitantes de diversas regiões do Paraná e até de outros estados.

39ª EXPOMAM

A Festa da Leitoa Mateira abrirá a programação festiva de Mamborê, antecedendo a 39ª EXPOMAM, que ocorrerá entre os dias 5 e 10 de setembro, também no Parque de Exposições, em celebração ao aniversário do município, no dia 10 de setembro.