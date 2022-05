Confira as vagas de emprego da Agência do Trabalhador para esta terça-feira

A Agência do Trabalhador de Campo Mourão está com vagas abertas de emprego nesta terça-feira (31/05/2022). Atendimento 08h às 11h e das 13h30 às 16h30. À tarde, Seguro desemprego até 16h. Estas vagas estão sujeitas a alteração no decorrer do dia. A Agência do Trabalhador está localizada na avenida Irmãos Pereira n° 1451. Mais informações pelo telefone: (44) 3201 2261 . Todos os que comparecerem deve levar Carteira de Trabalho, CPF e RG.

Confira as vagas:

Ajudante de instalador de fibra óptica

Atendente de lanchonete

Atendente de lanchonete/padaria

Auxiliar de almoxarifado

Auxiliar de confeitaria

Auxiliar de cozinha industrial

Auxiliar de produção (frigorífico)

Auxiliar de produção (10 vagas – Unitá)

Auxiliar de produção (100 vagas Seara)

Barista

Carpinteiro

Chapista de lanchonete

Cobrador

Consultor/Representante (cosméticos)

Cozinheira de restaurante

Ferramenteiro

Gerente de restaurante

Latoeiro (veículos)

Mecânico de ônibus

Montador de móveis planejados

Motorista entregador

Recepcionista de hotel

Serviços gerais (masc)

Supervisor de vendas

Técnico de instalação de fibra óptica

Técnico em manutenção elétrica

Trabalhador rural (pecuária)

Vendedor de serviços

Vendedor entregador (retífica)

Vendedor externo (formaturas)

Vendedor porta a porta

Zeladora

Vagas (PCD) Pessoa com deficiência

Ajudante de operador na fiação de algodão

Ajudante de serviços gerais

Analista de banco de dados

Analista de sistemas

Eletricista de manutenção industrial

Secretária

Técnico agrícola

Zelador (a)