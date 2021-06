Confira as vagas de emprego da Agência do Trabalhador para esta terça-feira

A Agência do Trabalhador de Campo Mourão está com vagas abertas de emprego nesta terça-feira (22/06/2021). Atendimento das 8h às 11h e das 13h30 às 17h. Estas vagas estão sujeitas a alteração no decorrer do dia. A Agência do Trabalhador está localizada na avenida Irmãos Pereira n° 1451. Mais informações pelos telefones: (44) 3599-1300 e (44) 3599-1311. Todos os que comparecerem deve levar Carteira de Trabalho, CPF e RG.

Confira as vagas:

Ajudante de mecânico

Auxiliar administrativo (imobiliária)

Auxiliar de linha de produção (Seara)

Auxiliar de linha de produção (Unitá)

Ajudante de técnico agrimensor

Caixa de loja

Caseiro

Consultor de vendas

Consultor de vendas (imobiliário)

Cozinheira para restaurante

Entregador de gás

Lavador de carros

Mecânico de automóvel

Motorista de caminhão

Operador de máquinas industriais (cereais)

Pedreiro

Servente

Serviços gerais

Vendedor de consórcio

Vendedor de eletros

Vendedor pracista

Vagas para PCD (Pessoa com deficiência)

Ajudante de serviços gerais

Analista contábil

Almoxarife

Analista de sistemas

Auxiliar laboratorista industrial

Desenhista de projetos

Técnico Financeiro

Empacotador

Vendedor de loja

