Confira as vagas de emprego da Agência do Trabalhador para esta terça-feira

A Agência do Trabalhador de Campo Mourão está com vagas abertas de emprego nesta terça-feira (21/09/2021). Atendimento das 8h às 11h e das 13h30 às 16h30. Estas vagas estão sujeitas a alteração no decorrer do dia. A Agência do Trabalhador está localizada na avenida Irmãos Pereira n° 1451. Mais informações pelo telefone: (44) 3201 2261 . Todos os que comparecerem deve levar Carteira de Trabalho, CPF e RG.

Agende seu horário para Vagas ou Seguro Desemprego: www.justica.pr.gov.br/Trabalho

Evite aglomeração: Agende seu horário pela internet: agendamento busca de emprego

Confira as vagas:

Para PCD (pessoas com deficiência):

Analista de sistemas

Analista de Gestão de projetos TI

Analista de Banco de dados

Ajudante de serviços gerais

Ajudante de operador de fiação de algodão

Auxiliar administrativo

Auxiliar de análise de crédito

Auxiliar de enfermagem

Auxiliar de estoque

Auxiliar de farmácia

Auxiliar de limpeza

Auxiliar na produção

Técnico de enfermagem

Copeira

Empacotador (03)

Trabalhador Rural polivalente (03)

Zeladora

Vigilante

Estas vagas estão sujeitas a alteração no decorrer do dia.

Horário de atendimento para vagas de emprego e Seguro-Desemprego: de segunda a sexta-feira, das 8 às 11 horas e das 13h30 às 16h30.

Vagas gerais:

• Ajudante de açougueiro

• Alinhador (Urgente)

• Almoxarife

• Assessor comercial

• Assistente de recursos humanos

• Atendente de balcão/recepcionista

• Auxiliar administrativo (transportadora)

• Auxiliar de confeitaria

• Auxiliar de produção na fabricação de móveis

• Auxiliar de produção Seara

• Auxiliar de produção Unitá

• Caixa de loja com experiência

• Carpinteiro (12 VAGAS)

• Confeiteira

• Consultor de vendas

• Costureira de máquina industrial

• Eletricista

• Estampador de tecidos

• Estoquista

• Florista

• Frentista/caixa/lubrificador em posto de combustível

• Garçom/garçonete

• Mecânico de automóvel

• Mecânico de auto-center (urgente)

• Mecânico de linha pesada

• Mecânico industrial

• Montador de móveis

• Motorista de carreta

• Motorista de carreta bi articulado

• Pizzaiolo fem

• Pedreiro (10 VAGAS)

• Professor de inglês

• Servente de pedreiro (10 vagas)

• Soldador linha pesada

• Técnico em manutenção de rede de dados e equipamentos

• Vendedor (Ramo automotivo)

• Vendedor interno (móveis)

• Vendedor interno (ótica)

• Vendedor externo (energia solar)

• Vendedor de cursos e treinamento

• Vendedor de planos de saúde

• Veterinário