Confira as vagas de emprego da Agência do Trabalhador para esta terça-feira

A Agência do Trabalhador de Campo Mourão está com vagas abertas de emprego para esta terça-feira (17/01/2023). Horário de atendimento, das 8h às 13h. Estas vagas estão sujeitas a alteração no decorrer do dia. A Agência do Trabalhador está localizada na avenida Irmãos Pereira n° 1451. Mais informações pelo telefone: (44) 3201 2261 . Todos os que comparecerem deve levar Carteira de Trabalho, CPF e RG.

Confira as vagas:

Açougueiro

Ajudante de serralheiro

Auxiliar administrativo escrita fiscal

Auxiliar administrativo – fem.

Auxiliar de contabilidade – fem. com exp.

Auxiliar de departamento comercial

Auxiliar de serviços gerais

Auxiliar de almoxarifado

Auxiliar de linha de produção – JBS

Auxiliar de linha de produção – UNITA

Auxiliar de linha de produção masc.

Auxiliar de higienização: masc. noturna

Auxiliar e Serralheiro de alumínio

Caseiro casal

Cofeiteiro (a) copeiro (a)

Dentista sem experiência

Ensacador

Inspetor de qualidade

Mecânico de automóveis

Mecânico desmontador de automóveis

Metalúrgico

Montador industrial

Montador/entregador de móveis

Motorista entregador – veículo próprio.

Motorista entregador frigorifico

Operacional de logística

Operador de máquinas de injeção

Operador de caldeira com exp.

Pintor serralheria

Serralheiro

Serviços gerais

Soldador

Soldador solda pesada

Técnico em nutrição

Técnico em energia solar

VENDAS:

Armarinhos

Alimentos de panificação externo

Agropecuaria

Planos de telefonia

Produtos financeiros

Auxiliar de vendas de uniformes

Vagas para PCD (Pessoa com deficiência)

Ajudante de produção

Almoxarife

Auxiliar administrativo

Classificador de produtos agrícolas

Desenhista de projetos

Motorista CNH E

Operador de produção

Planejador de manutenção industrial

Técnico em Manutenção Eletrônica

Vigilante