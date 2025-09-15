Confira as vagas de emprego da Agência do Trabalhador para esta terça-feira

A Agência do Trabalhador de Campo Mourão está com vagas abertas de emprego para esta terça-feira (16). Atendimento ao público das 8h às 11h e das 13h30 às 16h30. Estas vagas estão sujeitas a alteração no decorrer do dia. A Agência do Trabalhador está localizada na avenida Irmãos Pereira n° 1451. Mais informações pelo telefone: (44) 3144-0029. Todos os que comparecerem deve levar Carteira de Trabalho, CPF e RG.

Confira as vagas:

Ajudante de motorista

Ajudante de saneamento

Analista de logística

Analista fiscal

Assistente administrativo

Assistente de vendas

Arte finalista

Atendente de balcão peças

Atendente de farmácia balconista

Atendente de lanchonete

Atendente de lojas

Atendente de sorveteria

Atendente de restaurante

Auxiliar administrativo

Auxiliar de confeitaria

Auxiliar de cozinha

Auxiliar de depósito

Auxiliar de ensaque

Auxiliar de expedição

Auxiliar financeiro

Auxiliar de inst. sistema de segurança

Auxiliar de lavanderia

Auxiliar de limpeza

Auxiliar de marketing

Auxiliar de manutenção industrial

Auxiliar de mecânico caminhão

Auxiliar de mecânico desmontador

Auxiliar de montagem de vidros carro

Auxiliar de op. de moinho de trigo

Auxiliar de pessoal

Auxiliar de produção metalúrgica

Aux. de produção – GTFoods

Aux. de produção – JBS/ SEARA

Aux. de produção – UNITA/ COPACOL

Aux. Recuperador de embreagem

Auxiliar de serviços esgoto

Auxiliar de topógrafo

Auxiliar ou tec. de engenheiro civil

Auxiliar técnico de rede

Balconista crediário

Caldeireiro montador

Camareira

Carpinteiro

Caseiro

Chapeiro lanchonete

Confeiteira

Consultor de vendas

Copeira de hotel

Copeira de hospital

Cozinheira

Cuidador de idosos

Educadora social

Eletricista

Eletricista auxiliar

Empregado doméstica

Engenheiro civil

Estoquista

Fisioterapeuta hospital

Garçonete

Inspetor de qualidade frigorífico

Instalador multskill – redes de internet

Instrutora de Pilates

Lavador de bombanas

Lavador de veículos

Mecânico de caminhão

Mecânico de suspensão

Mecânico de ônibus

Mecânico eletricista ônibus

Mecânico montador

Montador de estrutura metálicas

Motorista de caminhão

Motorista de caminhão bebidas

Motorista de caminhão frigorífico lombador

Motorista entregador CNH B

Office boy bicicleta

Operador de caixa

Operador de caldeira

Pedreiro

Pintor industrial

Promotor de vendas

Recepcionista

Representante comercial

Salgadeira

Serralheiro/metalúrgico

Serventes de obras

Serviços gerais

Soldador

Técnico de enfermagem

Técnico em eletrônica

Técnico em informática

Técnico em telecomunicações

Vendedor digital (leads)

Vendedor externo

Vendedor interno

Zelador

* Vagas para supermercado

Açougueiro

Assistente de prevenção de perdas

Atendente de padaria

Auxiliar de açougueiro

Balconista

Empacotador

Operador de caixa

Repositor

* Vagas exclusivas PCD (Pessoa com Deficiência)

Assistente administrativo

Auxiliar de serviços gerais

Empacotador

Inspetor de aluno

Leiturista

Monitor de ressocialização

Recepcionista

Servente de limpeza

Vigia