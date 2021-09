Confira as vagas de emprego da Agência do Trabalhador para esta terça-feira

A Agência do Trabalhador de Campo Mourão está com vagas abertas de emprego nesta terça-feira (14/09/2021). Atendimento das 8h às 11h e das 13h30 às 16h30. Estas vagas estão sujeitas a alteração no decorrer do dia. A Agência do Trabalhador está localizada na avenida Irmãos Pereira n° 1451. Mais informações pelo telefone: (44) 3201 2261 . Todos os que comparecerem deve levar Carteira de Trabalho, CPF e RG.

Agende seu horário para Vagas ou Seguro Desemprego: www.justica.pr.gov.br/Trabalho

Evite aglomeração: Agende seu horário pela internet: agendamento busca de emprego

Confira as vagas:

• Ajudante de açougueiro

• Alinhador (Urgente)

• Analista de desenvolvimento de sistemas

• Arte-finalista

• Auxiliar de cozinha

• Auxiliar de cozinha masc

• Auxiliar de entrega de bebidas

• Auxiliar de produção

• Auxiliar de produção Seara

• Auxiliar de produção Unitá

• Borracheiro

• Camareira de hotel

• Carpinteiro (12 VAGAS)

• Confeiteira

• Cozinheira de restaurante

• Dentista

• Eletricista

• Frentista/caixa/lubrificador em posto de combustível

• Lavador de veículos

• Mecânico de automóvel

• Mecânico de auto-center (urgente)

• Mecânico de linha pesada

• Montador de móveis

• Motorista de aplicativo

• Motorista de caminhão

• Motorista de carreta bi articulado

• Pizzaiolo fem

• Pedreiro (10 VAGAS)

• Recepcionista em consultório dentário

• Recepcionista de hotel

• Servente (10 vagas)

• Soldador linha pesada

• Torneiro mecânico

• Vendedor (Ramo automotivo)

• Vendedor de loja/Caixa

• Vendedor interno (ótica)

• Vendedor interno (móveis)

• Vendedor externo (energia solar)

• Vendedor de cursos e treinamento

• Zeladora

VAGA PARA PCD – Pessoa com deficiência

• Auxiliar administrativo

• Analista de custos

• Auxiliar de controle de veículos

• Analista de farmácia

• Auxiliar de limpeza

• Auxiliar e técnico de enfermagem

• Copeira

• Instrumentista

• Trabalhador Rural polivalente

• Zeladora