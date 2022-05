Confira as vagas de emprego da Agência do Trabalhador para esta terça-feira

A Agência do Trabalhador de Campo Mourão está com vagas abertas de emprego nesta terça-feira (10/05/2022). Atendimento das 08h às 11h30 e das 13h30.as 17h. Estas vagas estão sujeitas a alteração no decorrer do dia. A Agência do Trabalhador está localizada na avenida Irmãos Pereira n° 1451. Mais informações pelo telefone: (44) 3201 2261 . Todos os que comparecerem deve levar Carteira de Trabalho, CPF e RG.

Confira as vagas:

Açougueiro

Arte-finalista

Atendente de lanchonete

Atendente de lanchonete/padaria

Atendente de loja

Auxiliar de confeitaria

Auxiliar de cozinha

Auxiliar de mecânico

Auxiliar de produção (10 vagas – Unitá)

Auxiliar de produção (seara)

Auxiliar de técnico de informática

Auxiliar financeiro

Balanceiro

Chapista de lanchonete

Consultor de vendas

Consultor de vendas externo

Cozinheira de hotel

Eletricista

Encarregado de drenagem

Entregador (moto e carro)

Frentista/caixa (masc)

Garçom

Governanta

Instalador de sistemas de segurança

Lavador de peças (oficina)

Mecânico de automóveis

Operador de máquina costal

Serviços gerais (manutenção de vias)

Trabalhador rural maquinista

Vendedor interno

Vendedor porta a porta

Zeladora

Vagas para PCD (Pessoa com deficiência)

Ajudante de mecânico de manutenção industrial

Analista de sistemas

Vigilante