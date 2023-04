Confira as vagas de emprego da Agência do Trabalhador para esta terça-feira

A Agência do Trabalhador de Campo Mourão está com vagas abertas de emprego para esta terça-feira (11/04/2023). Atendimento ao público das 8h às 11h e das 13h30 às 16h30. Estas vagas estão sujeitas a alteração no decorrer do dia. A Agência do Trabalhador está localizada na avenida Irmãos Pereira n° 1451. Mais informações pelo telefone: (44) 3201 2261 . Todos os que comparecerem deve levar Carteira de Trabalho, CPF e RG.

Confira as vagas:

Arte-finalista

Atendente de padaria e lanchonete

Auxiliar de confeitaria

Auxiliar de cozinha restaurante

Auxiliar de dentista

Auxiliar de estoque

Auxiliar de mecânico

Auxiliar de produção frigorífico

Auxiliar de linha de produção JBS

Auxiliar de linha

de produção UNITA

Auxiliar de padeiro

Cabeleireira

Caixa de restaurante

Camareira

Chapeiro hamburgueria

Doméstica

Eletricista industrial

Frentista caixa

Gerente de Marcenaria

Inspetor de qualidade

Instalador de comunicação visual

Leiturista

Manicure

Marceneiro

Mecânico automotivo

Mecânico manutenção industrial

Motorista entregador pet com experiência

Motorista entregador bebidas

Motorista entregador frigorifico

Movimentador de mercadorias frango

Movimentador de mercadorias cereais

Nail designer

Operador de caldeira

Operador de empilhadeira

Padeiro com exp.

Recepcionista de hotel

Serviços gerais masc.

Técnico de enfermagem

Usinagem de vidro

Vendedor interno peças automotivas

Vendedor pracista 4 vagas

Zeladora

Zelador

Vagas para PCD (Pessoa com deficiência)

Ajudante de serviços gerais

Analista de suporte jr

Assistente técnico de panificação

Atendente

Auxiliar administrativo

Auxliar de Serviços gerais

Caixa mercado

Call center

Eletricista predial e industrial

Laboratorista industrial

Mecânico de manutenção de veículos pesados

Motorista de caminhão

Movimentador de mercadorias

Pedreiro

Técnico em Manutenção de computadores

Torneiro Mecânico

Zeladoria