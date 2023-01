Confira as vagas de emprego da Agência do Trabalhador para esta terça-feira

A Agência do Trabalhador de Campo Mourão está com vagas abertas de emprego para esta terça-feira (10/01/2023). Horário de atendimento, das 8h às 13h. Estas vagas estão sujeitas a alteração no decorrer do dia. A Agência do Trabalhador está localizada na avenida Irmãos Pereira n° 1451. Mais informações pelo telefone: (44) 3201 2261 . Todos os que comparecerem deve levar Carteira de Trabalho, CPF e RG.

Confira as vagas:

Almoxarife

Atendente de lanchonete

Auxiliar de departamento comercial

Auxiliar de escritório contábil

Auxiliar de linha de produção – JBS

Auxiliar de linha de produção – UNITA

Auxiliar de linha de produção masc.

Auxiliar de higienização masc.

Carpinteiro

Auxiliar de recebimento expedição

Cirurgião dentista

Dentista- sem experiência

Desmontador (Ferro velho)

Ensacador

Metalúrgico

Mecânico de automóveis

Montador/entregador de móveis

Montador industrial

Motorista entregador de depósito com exp.

Motorista entregador frigorifico com exp.

Operador de máquinas

Operador de caldeira com experiência

Secretária com exp. em licitação

Soldador

Técnico em ar-condicionado

VENDAS

Armarinho

Ótica

Planos de telefonia