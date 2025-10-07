Confira as vagas de emprego da Agência do Trabalhador para esta terça-feira

A Agência do Trabalhador de Campo Mourão está com vagas abertas de emprego para esta terça-feira (7). Atendimento ao público das 8h às 11h e das 13h30 às 16h30. Estas vagas estão sujeitas a alteração no decorrer do dia. A Agência do Trabalhador está localizada na avenida Irmãos Pereira n° 1451. Mais informações pelo telefone: (44) 3144-0029. Todos os que comparecerem deve levar Carteira de Trabalho, CPF e RG.

Confira as vagas:

Ajudante de motorista

Ajudante de saneamento

Analista fiscal

Assessor de parcerias Júnior

Arte finalista

Assistente de vendas

Atendente balconista

Atendente de balcão peças

Atendente de farmácia balconista

Atendente de lanchonete

Atendente de lojas

Atendente de sorveteria

Auxiliar administrativo

Auxiliar contábil

Auxiliar de compras

Auxiliar de confeitaria

Auxiliar de cozinha

Auxiliar de eletrotécnica

Auxiliar de ensaque

Auxiliar de estoque

Auxiliar de expedição

Auxiliar de faturamento

Auxiliar de inst. sistema de segurança

Auxiliar de limpeza

Auxiliar de logística

Auxiliar de manutenção industrial

Auxiliar de mecânico caminhão

Auxiliar de mecânico desmontador

Auxiliar de op. de moinho de trigo

Auxiliar de produção

Aux. de produção – Avenorte

Aux. de produção – JBS/ SEARA

Aux. de produção – UNITA/ COPACOL

Auxiliar de tráfego

Caldeireiro montador

Carpinteiro

Caseiro

Chapeiro lanchonete

Confeiteira

Copeira de hotel

Cozinheira

Cozinheira hospitalar

Cuidador de idosos

Desossador

Eletricista

Eletricista auxiliar

Empregado doméstica

Engenheiro civil projetista

Faxineiro

Garçonete

Inspetor de qualidade frigorífico

Instalador multskill – redes de internet

Instrutora de Pilates

Lavador de bombanas

Lavador de veículos

Mecânico de caminhão

Mecânico de ônibus

Mecânico eletricista automóveis

Mecânico montador

Montador de estrutura metálicas

Motorista de caminhão bebidas

Motorista de caminhão frigorífico lombador

Motorista entregador

Office boy bicicleta

Operador de caixa

Operador de máquina de estampa

Operador de negócios

Pizzaiolo

Promotor de vendas

Recepcionista

Recepcionista de hotel

Salgadeira

Servente de limpeza

Serventes de obras

Serviços gerais

Soldador

Supervisor de logística

Suporte técnico fibra ótica

Técnico de enfermagem

Técnico de refrigeração ar condicionado

Técnico em eletrônica

Técnico em informática

Técnico em segurança do trabalho

Trabalhador rural

Vendedor externo

Vendedor interno

Zelador

* Vagas para supermercado

Açougueiro

Atendente de padaria

Auxiliar de depósito

Auxiliar de açougueiro

Empacotador

Operador de caixa

Repositor

* Vagas exclusivas PCD (Pessoa com Deficiência)

Empacotador

Leiturista

Monitor de ressocialização

Recepcionista

Vigia