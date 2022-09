Confira as vagas de emprego da Agência do Trabalhador para esta terça-feira

A Agência do Trabalhador de Campo Mourão está com vagas abertas de emprego nesta terça-feira (6/09/2022). Atendimento 08h às 11h e das 13h30 às 16h30. À tarde, Seguro desemprego até 16h. Estas vagas estão sujeitas a alteração no decorrer do dia. A Agência do Trabalhador está localizada na avenida Irmãos Pereira n° 1451. Mais informações pelo telefone: (44) 3201 2261 . Todos os que comparecerem deve levar Carteira de Trabalho, CPF e RG.

Confira as vagas:

Açougueiro

Auxiliar administrativo

Ajudante de carga e descarga

Auxiliar de cobrança

Ajudante de motorista

Auxiliar de cozinha

Auxiliar de enfermagem

Auxiliar de escritório

Auxiliar de limpeza

Auxiliar de produção (Masc)

Aux. de produção (Seara)

Aux. de produção (Unitá)

Camareira

Costureira

Cozinheira

Cozinheira de hotel

Cozinheira de restaurante

Cozinheira Industrial

Doméstica

Eletricista automotivo

Eletricista industrial

Lubrificador de automóveis

Montador de móveis

Motorista de caminhão (Frigorífico)

Motorista entregador

Recepcionista atendente

Recepcionista de hotel (masc)

Repositor (Mercado)

Serviços gerais (masc)

Telemarketing

Terapeuta Ocupacional

Vendedor (agropecuária)

Vendedor (Estofados)

Vendedor externo (Produtos agrícolas)

Vendedora (Mat. Esportivos)

Vendedora (Loja de móveis)

Vendedor interno (Masc)

Veterinário

Zeladora

VAGAS PARA PCD (Pessoa com deficiência)

Auxiliar administrativo

Almoxarife

Eletricista de manutenção

Empacotador

Auxiliar de crédito rural

Ajudante de serviços gerais

Auxiliar de controle administrativo

Auxiliar fisco contábil

Movimentador de mercadorias