Confira as vagas de emprego da Agência do Trabalhador para esta terça-feira

A Agência do Trabalhador de Campo Mourão está com vagas abertas de emprego para esta terça-feira (6). Atendimento ao público das 8h às 11h e das 13h30 às 16h30. Estas vagas estão sujeitas a alteração no decorrer do dia. A Agência do Trabalhador está localizada na avenida Irmãos Pereira n° 1451. Mais informações pelo telefone: (44) 3144-0029. Todos os que comparecerem deve levar Carteira de Trabalho, CPF e RG.

Confira as vagas:

Ajudante de motorista

Armador de ferros

Arte finalista

Atendente de farmácia

Atendente de lanchonete

Atendente de lojas

Auxiliar de confeiteiro

Auxiliar de cozinha

Auxiliar de lavanderia

Auxiliar de mecânico carros

Auxiliar de mecânico caminhão

Auxiliar de padaria

Auxiliar de pessoal

Auxiliar de produção

Aux. de produção – Avenorte

Aux. de produção – GTFoods

Aux. de produção – JBS/ SEARA

Aux. de produção – Unita

Auxiliar de tráfego

Auxiliar financeiro

Camareira hotel

Chapista lanchonete

Cozinheira

Desossador Magistral

Eletricista

Eletricista industrial

Eletricista montador

Engenheiro civil

Estoquista

Lavador de bombonas

Magarefe

Mecânico de automóveis

Mecânico de caminhão

Mecânico suspensão

Motorista de caminhão

Motorista lombador Magistral

Nutricionista

Operador de caixa

Operador de moinho trigo

Padeiro

Pedreiro

Pintor industrial

Pizzaiolo

Professor de educação física

Professor ensino fundamental l

Professor de inglês

Professor de português

Promotor de vendas

Recepcionista

Repositor mercadorias

Represente comercial autônomo

Servente de obras

Serviços gerais

Soldador

Técnico de enfermagem

Vendedor externo

Vendedor interno

Zelador

Vagas para supermercado

Açougueiro

Auxiliar de depósito

Auxiliar de padaria

Balconista

Empacotador

Fiscal de caixa

Fiscal de loja

Operador de caixa

Promotor de vendas Repositor

Vagas exclusivas PCD (Pessoa com Deficiência)

Auxiliar administrativo

Assistente de vendas

Leiturista

Recepcionista hospital