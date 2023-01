Confira as vagas de emprego da Agência do Trabalhador para esta terça-feira

A Agência do Trabalhador de Campo Mourão está com vagas abertas de emprego para esta terça-feira (03/01/2023). Horário de atendimento, das 8h às 13h. Estas vagas estão sujeitas a alteração no decorrer do dia. A Agência do Trabalhador está localizada na avenida Irmãos Pereira n° 1451. Mais informações pelo telefone: (44) 3201 2261 . Todos os que comparecerem deve levar Carteira de Trabalho, CPF e RG.

Confira as vagas:

Auxiliar de açougue

Atendente de farmácia

Auxiliar de linha de produção – JBS

Auxiliar de linha de produção – UNITA

Auxiliar de linha de produção masc.

Auxiliar de higienização frigorífico

Caixa de farmácia

Carpinteiro

Doméstica

Motorista entregador com exp.

Operador de caldeira com exp.

Recepcionista de hotel