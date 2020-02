Confira as vagas de emprego da Agência do Trabalhador para esta terça-feira

Confira as vagas de emprego disponíveis na Agência do Trabalhador de Campo Mourão, para esta terça-feira (18 de fevereiro).. Para candidatar-se, é necessário dirigir-se à Agência do Trabalhador (SINE), que fica na Av. Irmãos Pereira, número 1.451 . As vagas aqui listadas estão sujeitas a sofrer alterações a qualquer momento, sem aviso pré°1451. Os telefones para contato são: (44) 3201-2261 / (44) 3201-2250. Todos os que comparecerem deve levar Carteira de Trabalho, CPF e RG.

Vagas sujeitas a alterações no decorrer do dia

Assistente de venda peças automotivas

Instalador de fibra óptica

Farmacêutico hospitalar

Marceneiro

Mecânico de automóveis

Mecânico de máquinas pesadas

Mecânico de motos

Nutricionista

Soldador

Soldador montador

Televendas

VAGAS PARA PCD – Pessoa com deficiência

Caixa

Empacotador