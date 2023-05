Confira as vagas de emprego da Agência do Trabalhador para esta sexta-feira

A Agência do Trabalhador de Campo Mourão está com vagas abertas de emprego para esta sexta-feira (26/05/2023). Atendimento ao público das 8h às 11h e das 13h30 às 16h30. Estas vagas estão sujeitas a alteração no decorrer do dia. A Agência do Trabalhador está localizada na avenida Irmãos Pereira n° 1451. Mais informações pelo telefone: (44) 3201 2261 . Todos os que comparecerem deve levar Carteira de Trabalho, CPF e RG.

Confira as vagas:

Ajudante de Motorista

Analista de transporte

Atendente de lanchonete

Auxiliar contábil

Auxiliar de cozinha

Auxiliar de expedição

Auxiliar financeiro Auxiliar Operacional logística

Auxiliar de produção – frigorífico

Auxiliar de produção – JBS

Auxiliar de produção – UNITA

Doméstica Mensalista

Eletricista

Eletricista Veicular

Eletricista de instalações industriais

Lubrificador de caminhão

Mecânico de motos

Mecânico Diesel

Montador de móveis

Motorista de caminhão entregador de frios

Motorista de carreta

Operador de caldeira

Professor de idiomas

Pizzaiolo

Recepcionista p estágio

Recepcionista de hotel masc

Recepcionista para pousada

Representante comercial- caminhões

Serviços gerais masc

Soldador

Telemarketing

Vendedor prod. finsnaceiros

Vendedor interno – tintas

Vendedora materiais esportivos

Vendedor pracista

Vigilante com curso em dia