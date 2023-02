Confira as vagas de emprego da Agência do Trabalhador para esta sexta-feira

A Agência do Trabalhador de Campo Mourão está com vagas abertas de emprego para esta sexta-feira (24/02/2023). Atendimento ao público das 08h às 11h e das 13h as 16h30. Estas vagas estão sujeitas a alteração no decorrer do dia. A Agência do Trabalhador está localizada na avenida Irmãos Pereira n° 1451. Mais informações pelo telefone: (44) 3201 2261 . Todos os que comparecerem deve levar Carteira de Trabalho, CPF e RG.

Confira as vagas:

Acabador e serrador de mármore para Roncador

Administrador financeiro

Assistente de vendas

Assistente fiscal

Auxiliar administrativo fem

Auxiliar administrativo masc para obras

Auxiliar de almoxarifado

Auxiliar de contabilidade

Auxiliar de estoque

Auxiliar de limpeza frigorífico

Auxiliar de linha de produção – JBS

Auxiliar de linha de produção UNITA

Auxiliar de produção frigorífico

Caixa de mercado

Cozinheira de restaurante

Eletricista automotivo

Ensacador

Montador de estrutura metálica

Motorista de caminhão lacticínio

Operador de maquina injetora

Pedreiro

Promotor de vendas

Repositor de mercadorias

Soldador

Técnico energia solar

Técnico refrigeração

Técnico em segurança do trabalho

Telemarketing

Televendas fem.

Tosador de animais domésticos

Vendedor de energia solar

Vendedor interno

Vendedor interno Calçados

Vigilante com curso

Vagas para PcD (Pessoa com Deficiência)

Ajudante de produção

Almoxarife

Auxiliar administrativo

Classificador de produtos agrícolas

Desenhista de projetos

Empacotador

Motorista CNH E

Operador de produção

Planejador de manutenção industrial

Técnico em Manutenção Eletrônica

Vigilante

Call center

Serviços gerais zeladoria

Movimentador de mercadoria (Luiziana)

Secretaria Detec (Luiziana)

Ajudante de serviços gerais (Luiziana)