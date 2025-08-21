Confira as vagas de emprego da Agência do Trabalhador para esta sexta-feira

A Agência do Trabalhador de Campo Mourão está com vagas abertas de emprego para esta sexta-feira (22). Atendimento ao público das 8h às 11h e das 13h30 às 16h30. Estas vagas estão sujeitas a alteração no decorrer do dia. A Agência do Trabalhador está localizada na avenida Irmãos Pereira n° 1451. Mais informações pelo telefone: (44) 3144-0029. Todos os que comparecerem deve levar Carteira de Trabalho, CPF e RG.

Confira as vagas:

Ajudante instalador ar condicionado

Analista contábil Jr

Assistente de vendas

Arte finalista

Atendente de lanchonete

Atendente de lojas

Auxiliar comercial de marketing

Auxiliar de confeitaria

Auxiliar de cozinha

Auxiliar de expedição

Auxiliar de instalação sistema de segurança

Auxiliar de limpeza

Auxiliar de manutenção industrial

Auxiliar de marceneiro

Auxiliar de mecânico caminhão

Auxiliar de montagem de vidros carro

Auxiliar de padeiro

Auxiliar de produção

Aux. de produção – Avenorte

Aux. de produção – JBS/ SEARA

Aux. de produção – UNITA/ COPACOL

Auxiliar de serviços esgoto

Auxiliar de serviços- pátio externo

Auxiliar em saúde bucal

Caixa de posto de combustível

Camareira

Caseiro

Chapista lanchonete

Confeiteira

Consultor de vendas

Controlador de acesso

Cozinheira

Cuidador de cadeirante

Desossador

Eletricista

Eletricista auxiliar

Empregado doméstica

Encanador

Estoquista

Fatiador de frios

Farmacêutico

Frentista

Gerente bar

Inspetor de qualidade frigorífico

Instalador multskill – redes de internet

Lavador de bombanas

Lubrificador de automóveis

Mecânico de caminhão

Mecânico de extintores

Mecânico de suspensão

Mecânico de ônibus

Mecânico eletricista ônibus

Mecânico manutenção industrial

Montador de estrutura metálicas

Montador de pneus

Motorista de caminhão bebidas

Motorista de caminhão frigorífico lombador

Motorista de guincho

Motorista entregador

Office boy bicicleta

Operador de caixa

Operador de caldeira

Operado de munk/guindaste

Operador de plataforma- pendura viva JBS/SEARA

Orientador de atividades de corte e costura

Pedreiro

Porteiro

Professor de inglês

Professor pedagogo

Promotor de vendas

Recepcionista de hotel

Recepcionista de serviço

Recepcionista secretária

Recuperador de embreagem

Repositor de mercadorias

Representante comercial

Salgadeira

Serralheiro/metalúrgico

Serventes de obras

Serviços gerais

Técnico em eletrônica

Trabalhador rural

Vendedor digital (leads)

Vendedor externo

Vendedor interno

Zelador

* Vagas para supermercado

Açougueiro

Atendente de padaria

Auxiliar de açougueiro

Empacotador

Operador de caixa

Repositor

* Vagas exclusivas PCD (Pessoa com Deficiência)

Assistente administrativo

Auxiliar de serviços gerais

Empacotador

Inspetor de aluno

Leiturista

Monitor de ressocialização

Recepcionista

Servente de limpeza

Vigia