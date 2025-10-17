Confira as vagas de emprego da Agência do Trabalhador para esta sexta-feira
A Agência do Trabalhador de Campo Mourão está com vagas abertas de emprego para esta sexta-feira (17). Atendimento ao público das 8h às 11h e das 13h30 às 16h30. Estas vagas estão sujeitas a alteração no decorrer do dia. A Agência do Trabalhador está localizada na avenida Irmãos Pereira n° 1451. Mais informações pelo telefone: (44) 3144-0029. Todos os que comparecerem deve levar Carteira de Trabalho, CPF e RG.
Confira as vagas:
Analista fiscal
Assessor de parcerias Júnior
Assistente administrativo
Assistente de vendas
Atendente balconista
Atendente de lanchonete
Atendente de lojas
Atendente de sorveteria
Auxiliar contábil
Auxiliar de compras
Auxiliar de confeitaria
Auxiliar de cozinha
Auxiliar de eletrotécnica
Auxiliar de ensaque
Auxiliar de estoque
Auxiliar de expedição
Auxiliar de inst. sistema de segurança
Auxiliar de lavanderia
Auxiliar de limpeza
Auxiliar de manutenção industrial
Auxiliar de mecânico automóvel
Auxiliar de mecânico caminhão
Auxiliar de mecânico desmontador
Auxiliar de op. de moinho de trigo
Auxiliar de produção
Aux. de produção – GTFoods
Aux. de produção – JBS/ SEARA
Aux. de produção – UNITA/ COPACOL
Auxiliar de pessoal
Auxiliar financeiro
Caldeireiro montador
Carpinteiro
Caseiro
Chapeiro lanchonete
Chefe pátio posto
Confeiteira
Consultor de vendas
Controlador de acesso
Cozinheira
Cuidador de idosos
Desossador
Eletricista
Eletricista auxiliar
Eletricista de alta tensão
Empregado doméstica
Engenheiro civil projetista
Estoquista
Faxineiro
Garçonete
Inspetor de qualidade frigorífico
Instrutora de Pilates
Mecânico de caminhão
Mecânico de ônibus
Mecânico eletricista automóveis
Mecânico montador
Montador de estrutura metálicas
Montador de linha de transmissão
Motorista de caminhão frigorífico lombador
Motorista entregador
Office boy bicicleta
Operador de caixa
Operador de empilhadeira
Operador de máquina de estampa
Operador de máquinas/prensa
Operador de negócios
Pedreiro
Pizzaiolo
Promotor de vendas
Recepcionista
Recepcionista de hotel
Salgadeira
Servente de limpeza
Serventes de obras
Serviços gerais
Soldador
Supervisor de logística
Supervisor de produção indústria
Suporte técnico fibra ótica
Técnico de enfermagem
Técnico de refrigeração ar condicionado
Técnico em eletrônica
Técnico em informática
Técnico em segurança do trabalho
Vendedor externo
Vendedor interno
Vendedor interno eventos
Zelador
* Vagas para supermercado
Açougueiro
Atendente de padaria
Auxiliar de depósito
Empacotador
Operador de caixa
Repositor
* Vagas exclusivas PCD (Pessoa com Deficiência)
Empacotador
Leiturista
Monitor de ressocialização
Recepcionista
Vigia