Confira as vagas de emprego da Agência do Trabalhador para esta sexta-feira

A Agência do Trabalhador de Campo Mourão está com vagas abertas de emprego para esta sexta-feira (16/06/2023). Atendimento ao público das 8h às 11h e das 13h30 às 16h30. Estas vagas estão sujeitas a alteração no decorrer do dia. A Agência do Trabalhador está localizada na avenida Irmãos Pereira n° 1451. Mais informações pelo telefone: (44) 3201 2261 . Todos os que comparecerem deve levar Carteira de Trabalho, CPF e RG.

Confira as vagas:

Agente de inspeção de qualidade

Ajudante de açougueiro

Ajudante de serviços gerais masc

Analista de logística

Auxiliar administrativo

Auxiliar contábil

Aux. Expedição mat. Const.

Aux. Produção alimentos

Aux. de produção – frigorífico

Aux. de produção – JBS

Aux. deprodução – Unitá

Auxiliar de produção e instalação de esquadrias

Cabeleireira

Caixa posto de combustível

Chapeiro

Cuidador de idoso

Domestica

Eletricista

Eletricista Auxiliar

Eletricista Veicular

Instalador de linhas de telecomunicação

Garçom e Garçonete

Mecânico automotivo

Mecânico Diesel

Mecânico de motos

Metalúrgico calheiro

Motorista de caminhão frigorífico

Motorista de caminhão frios

Movimentador de mercadorias

Operador de caldeira

Padeiro

Pedreiro

Pizzaiolo

Professor de inglês

Representante comercial- caminhões

Representante comercial sorvetes

Servente

Técnico em edificações

Telemarketing

Trabalhador rural

Vendedor agropecuária

Vendedor produtos financeiros

Vendedora de loja confecção

Vendedora mat. Esportivos

Vendedor externo planos de saúde

Vidraceiro

Vigilante

10 Vagas para Pcd

Seguro desemprego não atenderá de 19.06.2023 a 28.06.2023