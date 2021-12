Confira as vagas de emprego da Agência do Trabalhador para esta sexta-feira

A Agência do Trabalhador de Campo Mourão está com vagas abertas de emprego nesta sexta-feira (10/12/2021). Atendimento das 8h às 11h e das 13h30 às 16h30. Estas vagas estão sujeitas a alteração no decorrer do dia. A Agência do Trabalhador está localizada na avenida Irmãos Pereira n° 1451. Mais informações pelo telefone: (44) 3201 2261 . Todos os que comparecerem deve levar Carteira de Trabalho, CPF e RG.

• Ajudante de carga e descarga

• Atendente de lanchonete

• Atendente/caixa de sorveteria

• Atendente de padaria

• Auxiliar administrativo

• Auxiliar contábil

• Auxiliar de cozinha

• Auxiliar de produção Seara/JBS

• Auxiliar de produção Unitá/Copacol (última entrevista do ano)

• Churrasqueiro

• Consultor agrícola

• Consultor de vendas

• Costureira (50)

• Cuidadora (24 horas)

• Eletricista automotivo (ônibus)

• Florista

• Frentista/Caixa

• Garçom

• Mecânico de automóvel

• Mecânico montador automotivo

• Montador de vidros

• Motorista de caminhão

• Operador de empilhadeira

• Operador de pá carregadeira

• Operador de retroescavadeira

• Pedreiro para manutenção predial

• Representante comercial

• Servente de obras

• Solador máquinas pesadas

• Torneiro mecânico

VAGA PARA PCD (Pessoa com deficiência)

Almoxarife

Analista contábil Jr.

Analista de sistemas

Auxiliar fisco-contábil

Eletricista de manutenção industrial

Estoquista

Recepcionista

Repositor

Serviços gerais

Soldador montador

Técnico em segurança do trabalho

Torneiro mecânico