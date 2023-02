Confira as vagas de emprego da Agência do Trabalhador para esta sexta-feira

A Agência do Trabalhador de Campo Mourão está com vagas abertas de emprego para esta sexta-feira (10/02/2023). Atendimento ao público das 8h as 11h e das 13h30 as 16h30. Estas vagas estão sujeitas a alteração no decorrer do dia. A Agência do Trabalhador está localizada na avenida Irmãos Pereira n° 1451. Mais informações pelo telefone: (44) 3201 2261 . Todos os que comparecerem deve levar Carteira de Trabalho, CPF e RG.

Confira as vagas:

Administrador financeiro

Assistente de Depto fiscal

Auxiliar de limpeza frigorífico

Auxiliar de serv. Gerais masc safra

Auxiliar de linha de produção – JBS

Auxiliar de linha de produção UNITA

Auxiliar de produção frigorífico

Auxiliar de mecânico

Auxiliar de Seguros

Auxiliar em vidraçaria

Chapeiro

Comprador

Consultor de beleza

Consultor de vendas

Cozinheiro

Eletricista automotivo

Eletricista manut. Industrial

Encarregado de Dpto fiscal

Mecânico de automóvel

Montador de estrutura metálica

Motorista frigorífico

Motorista de caminhão lacticínios

Motorista entregador com carro

Office-boy

Operador de caldeira

Polidor de automóveis

Promotor de vendas

Recepcionista secretaria

Representante comercial

Supervisor de logística

Técnico derefrigeração

Trabalhador rural

Tratorista em Aviário

Vendedor externo consórcio

Vendedor externo ferragens

Vendedor externo prod financeiros

Vendedor de energia solar Vendedor interno

Vendedor Técnico de informática

Vagas para PcD (Pessoa com Deficiência)

Ajudante de produção

Almoxarife

Auxiliar administrativo

Classificador de produtos agrícolas

Desenhista de projetos

Empacotador

Motorista CNH E

Operador de produção

Planejador de manutenção industrial

Técnico em Manutenção Eletrônica

Vigilante

Movimentador de mercadoria (Luiziana)

Secretaria Detec (Luiziana)

Ajudante de serviços gerais (Luiziana)