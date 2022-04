Confira as vagas de emprego da Agência do Trabalhador para esta sexta-feira

A Agência do Trabalhador de Campo Mourão está com vagas abertas de emprego nesta sexta-feira (08/04/2022). Atendimento das 08h às 11h30 e das 13h30.as 17h. Estas vagas estão sujeitas a alteração no decorrer do dia. A Agência do Trabalhador está localizada na avenida Irmãos Pereira n° 1451. Mais informações pelo telefone: (44) 3201 2261 . Todos os que comparecerem deve levar Carteira de Trabalho, CPF e RG.

Confira as vagas:

Agente de viagem

Ajudante de bordador

Ajudante de corte (confecções)

Almoxarife (obras)

Analista fiscal

Atendente de padaria

Auxiliar administrativo

Auxiliar de colocador de vidro (automotivo)

Auxiliar de confeiteiro

Auxiliar produção masc. (Fabrica de ração)

Caixa de loja

Carpinteiro

Cirurgião Dentista

Eletricista

Eletricista industrial

Enfermeiro

Frentista/caixa

Motorista de caminhão

Pintor de epox

Recepcionista Secretária (oficina mecânica)

Repositor de mercadorias

Serviços gerais (manutenção)

Vendedor interno (celulares)

Vendedor interno (loja)

Vendedor interno (móveis)

Vendedor pracista (pneus)

Zeladora

VAGA PARA PCD (Pessoa com deficiência)

Armazenista de sementes

Auxiliar administrativo

Auxiliar de controle financeiro

Empacotador de supermercado

Movimentador de mercadorias

Operador de computador