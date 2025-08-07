Confira as vagas de emprego da Agência do Trabalhador para esta sexta-feira

A Agência do Trabalhador de Campo Mourão está com vagas abertas de emprego para esta sexta-feira (8). Atendimento ao público das 8h às 11h e das 13h30 às 16h30. Estas vagas estão sujeitas a alteração no decorrer do dia. A Agência do Trabalhador está localizada na avenida Irmãos Pereira n° 1451. Mais informações pelo telefone: (44) 3144-0029. Todos os que comparecerem deve levar Carteira de Trabalho, CPF e RG.

Confira as vagas:

Ajudante instalador portas e janelas de alumínio

Ajudante de eletricista

Analista contábil Jr

Assistente de pós vendas

Arte finalista

Atendente balconista

Atendente de alarme tático

Atendente de lanchonete

Atendente de restaurante

Auxiliar administrativo

Auxiliar de almoxarifado

Auxiliar de cozinha

Auxiliar de engenheiro civil

Auxiliar de escritório

Auxiliar de expedição

Auxiliar de instalação sistema de segurança

Auxiliar de lavanderia

Auxiliar de limpeza

Auxiliar de logística

Auxiliar de manutenção industrial

Auxiliar de mecânico caminhão

Auxiliar de montagem de vidros carro

Auxiliar de produção

Aux. de produção – Avenorte

Aux. de produção – JBS/ SEARA

Aux. de produção – UNITA/ COPACOL

Auxiliar de serviços esgoto

Auxiliar de retificadora

Auxiliar em saúde bucal

Balconista de crediário

Camareira

Caseiro

Chapista lanchonete

Consultor de serviços

Consultor de vendas

Costureira

Cuidador de cadeirante

Dedetizador

Desossador

Eletricista

Eletricista auxiliar

Empregado doméstica

Encanador

Encarregado de loja

Estoquista

Farmacêutico

Gerente bar

Inspetor de qualidade frigorífico

Lavador de bombanas

Mecânico de caminhão

Mecânico de extintores

Mecânico de ônibus

Mecânico eletricista ônibus

Mecânico manutenção industrial

Montador de estrutura metálicas

Montador de pneus

Motorista de frigorífico lombador

Motorista de guincho

Motorista de rodo caçamba

Motorista entregador CNH A/B

Office boy bicicleta

Operador de caixa

Operador de caldeira

Operado de munk/guindaste

Operador de plataforma- pendura viva JBS/SEARA

Pedreiro

Pintor de obras

Professor pedagogo

Recepcionista de hotel

Recepcionista secretária

Repositor de mercadorias

Salgadeira

Serralheiro/metalúrgico

Serventes de obras

Serviços gerais

Trabalhador rural- ordenha de leite

Vendedor digital (leads)

Vendedor externo

Vendedor interno

Zeladora

* Vagas para supermercado

Açougueiro

Auxiliar de açougueiro

Auxiliar de depósito

Operador de caixa

Repositor

Zeladora

* Vagas exclusivas PCD (Pessoa com Deficiência)

Auxiliar administrativo

Assistente administrativo

Assistente de vendas

Consultor de peças

Empacotador

Inspetor de aluno

Leiturista

Recepcionista

Repositor de mercadoria

Servente de limpeza

Vigia